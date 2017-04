Man uit Beneden-Leeuwen (30) opgepakt voor mishandeling in Wageningen

Tuinseizoen van start met stekkenbeurs Wageningen

29 april WAGENINGEN - Met een mooi voorjaarsweekend voor de boeg, is het druk bij de tuincentra in de regio. Tuinliefhebbers in Wageningen en omstreken ontmoetten elkaar zaterdagochtend om bijzondere planten, stekken, bollen, knollen en zaden voor binnen en buiten te ruilen.