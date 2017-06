Maritiem topinstituut Marin luidt noodklok

Motie

De Tweede Kamer steunt Marin en stemt dinsdag naar verwachting in met een motie van CDA-Kamerlid Van Helvert. In die motie eist de Kamer dat er voor de zomervakantie een plan ligt voor financiële steun aan Marin.

Concurrentie

Marin is wereldleider in maritiem onderzoek. In testcentra in Wageningen en Ede worden onder meer modellen getest van cruise- en marineschepen en boorplatforms. De centra met testbassins zijn in twintig jaar tijd helemaal vernieuwd. Maar de buitenlandse concurrentie zit niet stil. Nieuwe informatietechnologie heeft bovendien research compleet vernieuwd: steeds meer tests zijn digitaal. Zonder investeringen kan Marin zijn kennispositie in vijf jaar verliezen, schetst een adviescommissie van het Rijk.