McDonald's mag niet naar Wageningen

Iraanse socioloog: Polariseren moet je voor lief nemen

27 maart WAGENINGEN - Prima dat er polarisatie is. Of beter gezegd: dat de polarisatie een stem krijgt in het parlement en er zo een wettelijke uitlaatklep is. Maar de maatschappij moet haar eigen verantwoordelijkheid nemen en juist de verbinding zoeken. Dat stelt Shervin Nekuee.