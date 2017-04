Met sulfaat vervuild grondwater gaat door pijpleiding de Rijn in

Debat over experiment met basisinkomen in Wageningen

8:35 WAGENINGEN - Is het haalbaar, gratis geld voor iedereen? Daarover wordt woensdagavond gedebatteerd in de Wageningse bblthk. De discussie zal gaan over verdienen in de bijstand tot basisinkomen. Het onderwerp wordt ingeleid door econometrist en pleitbezorger van experimenten Sjir Hoeijmakers (26).