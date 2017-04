'Mijn vriend Harm is een speelbal geworden van het Chinese recht'

Tweede Paasdag is normaal een dag waarop Diane Vandesmet uitslaapt, uitgebreid ontbijt en het rustig aan doet. Dit keer kreeg ze geen hap door haar keel. Haar vriend Harm Fitié, stond maandag voor de Chinese rechter in Peking.



De Nederlander werd twee jaar geleden in Peking gearresteerd nadat zijn buurman Lu Zicheng overleed bij een val van een dakterras. Volgens de autoriteiten had Harm, die in Wageningen studeerde en in China werkt voor het Wageningse bedrijf Feed Innovation Services, zijn buurman geduwd. In mei vorig jaar werd Harm, na zeventien keer zonder advocaat door de politie te zijn verhoord, door de rechtbank schuldig bevonden aan ‘verwonding met de dood tot gevolg’. Harm ontkende schuld en ging in hoger beroep.



Maandag was de tweede hoorzitting, zo onverwacht dat zijn Harm’s familie er niet bij kon zijn. En dus hield Diane maandag haar mobiele telefoon in de gaten, in afwachting van nieuws van Harm’s advocaat Wang Fu. ,,Ik was heel gestrest. Je gaat je steeds ergere dingen inbeelden.’’



Aan het eind van de dag kwam dan eindelijk dat appje, maar niet met een antwoord waar ze op hoopte. 'De oorspronkelijke strafeis is blijven staan', schreef Wang. De woorden sloegen in als een bom. De familie had een verlaging van de zwaarte van de aanklacht verwacht. ,,Eerst wilden we volledige vrijspraak, maar we kregen langzaamaan door dat zoiets bijna onmogelijk is in China. De afgelopen tijd hebben we via Harms advocaat steeds overlegd met de rechter. Die had ons verzekerd dat Harm een lage straf zou krijgen in ruil voor een schadevergoeding aan de familie Lu. We hebben 68.000 euro betaald, maar nu blijkt dat niet het voorgespiegelde verschil te maken.’’