Miljoenen subsidie Wageningse bedrijven

Video Gewelddadige zon­ne­bril­len­die­ven lopen tegen de lamp in Wageningen

19 april WAGENINGEN - Drie inbrekers die in de nacht van dinsdag op woensdag met fors geweld hebben ingebroken bij Bril 29 in de Wageningse Hoogstraat, zijn opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Vlaardingen, een 34-jarige man uit Assen en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.