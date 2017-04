Nieuw boek laat de oorlog zien door ogen van een Wagenings jongetje

WAGENINGEN - Henk Slotboom was 4 jaar toen de oorlog begon. Een spannende tijd, met veel ellende. Maar het was volgens de geboren Wageninger, die zijn herinneringen in een boek heeft geschreven, niet alleen kommer en kwel. ,,We haalden ook gewoon kattenkwaad uit en er werd gelachen, ook in de Tweede Wereldoorlog."