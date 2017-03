Nieuw rooster WUR moet fietsfile oplossen

Organisator Berg tot Bergrace weer boos op gemeente

7:33 WAGENINGEN - Hans Burgersdijk, sinds jaar en dag organisator van de activiteiten van de stichting Van Berg tot Bergrace, had meer verwacht van zijn thuisbasis. ,,We hebben de gemeente gevraagd een advertentie te zetten in de krant die we in de hele regio verspreiden. Maar de gemeente Wageningen heeft geen cent over voor de Bergrace.’’