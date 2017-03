Oostenrijkse vrouwenploeg naar Wageningse Berg

Eind april besluit over pandaparkeren in Wageningen

9 maart WAGENINGEN - De gemeente Wageningen stelt een besluit over de pandaparkeerplaats opnieuw uit. Ouwehands Dierenpark in Rhenen wil graag aan parkeerplaats op bedrijventerrein Nudepark 2 om de verwachte toestroom van pandabezoekers in goede banen te leiden, maar in Wageningen is daar protest tegen.