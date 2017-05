LIVE: Bevrijdingsdag in de Stad der Bevrijding

WAGENINGEN - Waar afgelopen nacht om precies middernacht het Bevrijdingsvuur in Wageningen is ontstoken als opening van Bevrijdingsdag, werd vanmorgen ook op het 5 Meiplein het vuur ontstoken.

Wageningen is de Stad der Bevrijding: in 1945 werd in Hotel de Wereld de capitulatie ondertekend door de Duitsers. Dit jaar worden op het Bevrijdingsfestival zo'n 100.000 bezoekers verwacht.

In dit artikel houden wij u de hele dag op de hoogte van de gebeurtenissen in Wageningen.

11.08 uur

Waarom is het Gelderse Bevrijdingsfestival eigenlijk in Wageningen? Waar zijn alle podia te vinden en wie treden er op? Lees het hier!

11.01 uur

Bevrijdingsartiesten De Staat en De Jeugd van Tegenwoordig geven optredens op verschillende bevrijdingsfestivals door het hele land. De bandleden van De Staat zitten inmiddels in de helikopter.

Woef #5mei #geefdevrijheiddoor Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 May 2017 om 0:44 PDT

10.55 uur

Het Regiment Huzaren Venlo laat trots de insignes op hun uniforms zien: ,,Wageningen is voor ons het hoogtepunt van het jaar. we zijn hier altijd.’’

Volledig scherm Het Regiment Huzaren Venlo laat trots de insignes op het uniform zien. © DG

10.52 uur

Jonge kinderen leren hoe het is om soldaat te zijn in het leger. En dat betekent uiteraard: opdrukken!

Volledig scherm Kinderen drukken op als zij leren hoe het is soldaat te zijn. © DG

10.48 uur

Generaal Middendorp lost een saluutschot in Wageningen en opent daarmee het Foulkes Festival.

10.44 uur

Wageninger Huipie Vermeer zit in zijn scootmobiel en gaat met generaal Tom Middendorp op de foto: ,,Mooi hè, die heb ik toch maar’’, roept hij verheugd.

Volledig scherm Huipie Vermeer op de foto met generaal Middendorp. © DG

10:37 uur

Bertus van Engelenburg uit Veenendaal is 85 jaar en komt al 35 jaar naar Wageningen om 5 mei te vieren. ,,Ik sla het nooit over. Al zijn er nog maar weinig kameraden van vroeger over.’’

Volledig scherm Bertus van Engelenburg komt al 35 jaar op 5 mei naar Wageningen. © DG

10.26 uur

Fleur, Lise en Yuelin uit Wijchen gaan gratis op de voorpagina van De Gelderlander in Wageningen. Iedereen kan dat doen, op het Dreijenplein. Tot zo!

Volledig scherm Fleur, Lise en Yuelin uit Wijchen. © De Gelderlander

10.18 uur

Als jochies van 19 jaar oud gingen John Verheul (links) en Erick van der Wouw met UNIFIL naar Libanon: ,,Je komt als man terug en je hebt moeite om weer te landen in de maatschappij. Je staat zo anders in het leven. Het is mooi om hier te staan en herinneringen te delen.’’

Volledig scherm John Verheul (links) en Erick van der Wouw. © De Gelderlander

10.11 uur

Generaal Tom Middendorp (links) arriveert in Wageningen.

Volledig scherm Generaal Middendorp (links). © De Gelderlander

10.07 uur

Janneke en Anton van Weelderen uit Zeist hebben elkaar in 1961 in Wageningen ontmoet . ,,Dus ja, Wageningen heeft een speciaal plekje in ons hart. We zijn hier 2 jaar geleden ook geweest en zitten vanmiddag op de tribune bij het defilé. Heel bijzonder.’’

Volledig scherm Janneke en Anton van Weelderen uit Zeist. © De Gelderlander

10.04 uur

En iedere bezoeker heeft zijn eigen verhaal. Frans en Joska Rondel uit Harderwijk zijn van het Royal Canadian Legion en komen bijna ieder jaar op 5 mei naar Wageningen. ,,Het is een hartelijk weerzien en de mensen zijn hier altijd zo enthousiast.’’

Volledig scherm Frans en Joska Rondel. © De Gelderlander

10.01 uur

Terrein de Dreijen loopt vol met deelnemers en bezoekers voor het Foulkes Fetival.

09.50 uur

Sergeant 1 Patelski is druk aan het schminken in Waageningen: hij brengt met speciale make-up en verf oorlogsverwondingen aan op een pop. De sergeant is veteraan en heeft gediend in Bosnië, Irak en Afghanistan. ,,Mensen gaan altijd graag in gesprek met mij over mijn oorlogs-ervaringen’’, zegt hij.

Volledig scherm Sergeant Patelski brengt oorlogsverwondingen aan op een pop in Wageningen. © DG

09.44 uur

Wie altijd al eens de voorpagina van de krant heeft willen halen, kan die droom vandaag laten uitkomen in Wageningen.

09.39 uur

Henk van Kooten uit Heteren staat de hele dag met zijn luchtdoelafweergeschut op het Foulkes Festival in Wageningen. Dat geldt ook voor de re-enactors uit Bussum.

Volledig scherm Re-enactors uit Bussum in Wageningen. © DG Volledig scherm Henk van Kooten met zijn luchtdoelafweergeschut. © DG

09.28 uur

Waarom moeten de meeste mensen eigenlijk werken op Bevrijdingsdag? Blijft het droog vandaag? En waar kan ik nog meer feest vieren, behalve in Wageningen? Het antwoord op al die vragen lees je in ons dossier Bevrijdingsdag.

09.23 uur

Het in Wageningen ontstoken Bevrijdingsvuur gaat naar alle uithoeken van het land. Ook naar Assen, waar een groep leerlingen van het Drenthe College de fakkel in 14 uur tijd 148 kilometer verplaatst.

08.59 uur