Oud-voetballer Wisgerhof geniet van nieuw en druk directeursleven

Wisgerhof geeft toe dat het een moeilijke keuze was om de overstap naar het familiebedrijf te maken. „Voetbal blijft gewoon heel leuk. Ik speel nu ook nog op zondagochtend in het derde van ONA'53. Maar we zijn een hechte familie en ik kon het niet over mijn hart verkrijgen dat mijn ouders het bedrijf zouden verkopen.”

Kopzorg

Logistiek is een belangrijk onderdeel van zijn werk. ,,We hebben meer dan 100.000 stuks bestek en net zoveel glaswerk. Twee mensen staan de hele dag af te wassen. En er rijden zeven auto's rond die de spullen overal heen brengen. "

Hard werken

Het leven van directeur Wisgerhof is bijna niet te vergelijken met het leven van de voetballer Wisgerhof. „Het is heel hard werken. In de drukste tijd ga ik om 07.00 uur de deur uit en kom ik pas om 22.00 of 23.00 uur thuis. Met veertig uur in de week red ik het niet. Maar ik heb nu wel tijd om op zaterdagochtend naar ONA te gaan om mijn kinderen te zien voetballen. Dat voelt bijna als een uitje.”