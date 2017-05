Parkeerprobleem voor duizenden pandabezoekers

Er komt geen vergunning van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen voor de parkeerplaats voor 1.400 auto's.



Volgens het college is er te weinig draagvlak in Wageningen. Wethouder Han ter Maat: ,,Gezien het ontbreken van maatschappelijk en politiek draagvlak in de stad hebben wij nogmaals een heel zorgvuldige afweging gemaakt. Onze conclusie is dat het beoogde parkeerterrein niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening ter plekke. Dit vooral vanwege de aangevraagde omvang in relatie tot de benodigde capaciteit, het aantal dagen bezetting en de impact op omgeving en ecologie.’’



1.400 auto's

De pandaparkeerplaats had plaats moeten bieden aan 1.400 auto's van bezoekers van Ouwehands. De Rhenense dierentuin verwacht veel extra publiek voor pandaberen Xing Ya en Wu Wen, die sinds vorige maand in het park wonen. Het parkeerterrein moest komen op een akker van 4 hectare aan de zuidkant van de Lawickse Allee, tegenover buurtschap de Oude Nude.



Goedkeuring

Drie weken geleden gaven burgemeester en wethouders nog voorlopige goedkeuring om de eerder afgegeven vergunning voor de aanleg van het parkeerterrein in stand te houden. In de tussentijd kreeg het college nog reacties van verschillende bezwaarmakers en nam de gemeenteraad een motie aan waarin ze aangaf geen voorstander te zijn van de pandaparkeerplaats.



Daarom hebben B&W de zaak nog eens uitgebreid bestudeerd en hun besluit herzien. De belangrijkste overwegingen waren dat de omvang van de parkeerplaats onvoldoende was onderbouwd: dat de parkeerplaats slechts zeven dagen per jaar volledig gebruikt zou worden en dat nergens staat dat de parkeerplaats maximaal 80 dagen per jaar in gebruik zal zijn. Ook zouden onvoldoende maatregelen zijn voorzien om bedreigde diersoorten te beschermen.