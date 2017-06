Patrijzen slachtoffer te vroeg maaien proefvelden Wageningen UR

WAGENINGEN - Wageningen UR is te vroeg begonnen met het maaien van de proefvelden ten noorden van de campus. Dit heeft grote schade toegebracht aan de nesten en leefomgeving van weidevogels, met name aan de patrijs. Minimaal één patrijs, een beschermde diersoort, heeft het maaien niet overleefd.

,,Op de proefvelden van de WUR zijn jaar in jaar uit vrijwilligers van Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost (WBO) actief met het tellen en het beschermen van de akker- en weidevogels’’, zegt Doortje Udo namens de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. ,,Er is een afspraak gemaakt met Unifarm (verantwoordelijk voor de proefvelden) dat het maaien van de bermen pas na 1 juli zal plaats vinden. Zonder waarschuwing vooraf en tegen de afspraak in is eind mei al met maaien begonnen.’’

In de fout gaan

Udo heeft ook een ander argument. ,,Wageningen profileert zich als een groene en duurzame universiteit, Maar dan moeten ze dat op de eigen campus en omgeving ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Het is niet de eerste keer dat ze met zoiets in de fout gaan.’’

Overijverige medewerker

,,Het is een hele domme, stomme fout geweest dat er al voor 1 juli met maaien is begonnen’’, zegt Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR. ,,Het is echt de bedoeling dat dat pas na 1 juli gebeurt. Er moet hier sprake zijn geweest van een overijverige medewerker en dat had niet mogen gebeuren. We gaan hierover met hem in gesprek.’’ Vink benadrukt nogmaals dat Wageningen UR het heel erg betreurt dat deze fout is gemaakt. ,,Want wij waarderen het werk van de Weidevogelwerkgroep zeer. Ik hoop dat die onze excuses wil aanvaarden.’’

Gesprek