Plaats delict 'snoeimoord' Wageningen vlot opgeruimd

Al 3.100 euro voor afscheid van in Nederrijn verdronken Joe (16)

6 juni WAGENINGEN - De online doneeractie voor de 16-jarige Joe uit Den Bosch, die vorige week verdronk in de Nederrijn bij Wageningen, is geslaagd. Na een paar dagen is meer dan 3.100 euro binnen. Dat is meer dan het gestelde doel van 3.000 euro.