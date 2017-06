Politie houdt verdachte aan na vondst verminkt lichaam in Wageningen

Boze Wageninger schrijft open brief aan GroenLinks en SP

6 juni WAGENINGEN - Richold Hengst woont in de Roghorst in Wageningen, op een paar meter van de Nijenoord Allee. Hij is boos op GroenLinks en de SP, omdat die in zijn ogen de overlast in de wijk niet serieus nemen. Hij stuurde beide partijen een open brief en hing een spandoek tegen zijn gevel.