Prof vecht door tegen kanker: 'Ik leef liever dan dat ik sterf'

,,Ik heb geen lijst met dingen die ik nog per se wil doen voordat ik doodga. Nee, joh. Zo’n bucketlist, dat is een verraad van het leven dat je tot nog toe geleid hebt. Je moet je hele leven door leuke dingen doen, niet alleen op het laatst. Ik ben wel vorig jaar in de herfstvakantie met mijn twee zonen van 13 en 15 jaar naar New York geweest. Ik wilde daar heel graag naar toe als ze wat ouder waren, maar daar kon ik niet meer mee wachten.’’

Laatste jaar

,,Ik zit in mijn laatste levensjaar. Maar dat is een flexibel begrip. De één gaat al na zes weken dood, een ander pas na drie jaar. November vorig jaar was mijn prognose zes tot achttien maanden. We zitten nu al in juni en de situatie is stabiel, dus wie weet.’’

Quote Ik zit in mijn laatste levensjaar. Maar dat is een flexibel begrip. Leonie Janssen-Jansen

Medicaliseren

Leonie Janssen-Jansen (41) leeft nog, waarschijnlijk mede dankzij experimentele medicatie. Deze chemokuur is duur, zo'n 100.000 euro per jaar, schat ze zelf. Ze schreef vorige maand een zeer persoonlijk opiniestuk in de Volkskrant, als reactie op een column van econoom Frank Kalshoven. Die stelde dat artsen te veel medicaliseren rondom het sterven, omdat ze daarvan onder meer financieel beter worden, terwijl medische ingrepen in het laatste levensjaar vaak meer slecht doen dan goed.

Wiegje kopen

Volgens Janssen-Jansen zijn beide beweringen niet waar en ze neemt daarbij zichzelf als voorbeeld. 'Dankzij dure chemokuren leef ik waarschijnlijk langer, waardoor niet alleen mijn kinderen langer van mij kunnen genieten, maar ik ook nog kan lesgeven en promovendi begeleiden. En ik kon de bruiloft van mijn grote broer bijwonen en een wiegje kopen voor mijn ‘nifje’ dat ik in augustus in mijn armen zal houden.’ Om het artikel af te sluiten met: ‘Ik hoop dus maar dat – in de termen van Kalshoven – het medische bedrijf dankzij mij de komende maanden nog veel omzet draait, want ik leef liever dan dat ik sterf.’

,,Kalshoven zette artsen neer als grote geldjagers. Dat slaat echt nergens op’’, gaat Janssen-Jansen verder. ,,Ik weet uit eigen ervaring dat ze echt wel kijken naar wat de kosten zijn voor de patiënt en wat die inlevert aan kwaliteit van leven. Daarnaast spelen de kosten van de medicatie mee.’’