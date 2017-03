Rapformatie Broederliefde helikopteract op bevrijdingsfestival Wageningen

Leverancier pasjes Be­vrij­dings­fes­ti­val moet ton betalen aan Wageningen45

13:32 WAGENINGEN - Het Friese bedrijf Uppgr8 moet Wageningen45, organisator van het Bevrijdingsfestival, ongeveer 100.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank Arnhem woensdag bekendgemaakt. Uppgr8 was de leverancier van het betaalsysteem met pasjes dat in 2015 op een fiasco uitliep. De rechter oordeelde dat dit de schuld was van het Friese bedrijf.