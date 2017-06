Scooter zonder kenteken en framenummer in bosjes gedumpt

Voetjes tegen het dak tijdens cursus 'auto te water' in Wageningen

3 juni WAGENINGEN - 23 cursisten hebben zich deze zaterdagmiddag bij zwembad De Bongerd in Wageningen verzameld voor de workshop ‘Auto te water’. Het is een initiatief van Sportfondsen Wageningen in samenwerking met de Wageningse Watervrienden en ‘Mijn auto te water’, een groep vrijwilligers uit Hoofddorp die mensen leert hoe je zo snel mogelijk een auto verlaat die in het water is beland.