Sectie voltooid: lichaam slachtoffer 'snoeimoord' vrijgegeven

Verdachte 'snoeimoord' nog zeker twee weken in de cel

9 juni WAGENINGEN - De 21-jarige Wageninger die woensdag is gearresteerd voor het ombrengen een 54-jarige plaatsgenoot, blijft nog zeker 2 weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Het slachtoffer werd verminkt gevonden nadat de verdachte zelf de politie had gebeld.