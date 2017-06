Slachtoffer 'snoeimoord' is 54-jarige man uit Wageningen

Zoals eerder al werd vermoed, waren het slachtoffer en de aangehouden man samen aan het werk op het hondenuitlaatveldje . Wat zich precies heeft afgespeeld tussen beide mannen, is nog niet duidelijk.

Helikopter

Nadat de politie het verminkte lichaam vond, is er direct een onderzoek ingesteld. Daarvoor is er onder meer met een politiehelikopter over de wijk gevlogen.