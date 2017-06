'Snoeimoord' schokt Wageningen

Buurtbewoners reageerden met ongeloof op de lugubere vondst achter hun huizen. Niemand die de moord of de ruzie die eraan vooraf moet zijn gegaan, gehoord of gezien heeft. ,,Mijn zoon zag een politieauto rijden over het paadje in de groenstrook achter ons huis. En ik hoorde een helikopter in de lucht. Pas toen hadden we door dat er iets mis moest zijn’’, zegt een buurvrouw vanachter het politielint op haar oprit. Haar huis en carport maken ineens deel uit van de plaats delict.



Andere buren komen thuis van hun werk en ontdekken dat er een politielint voor de carport hangt. Ze mogen hun huis gewoon in van de politie, alleen niet door de achterdeur naar buiten. ,,Ik laat daar altijd m'n hond uit’’, zegt een man die even verderop in de wijk woont en wijst richting het weitje waar het lichaam van de man nog altijd ligt en de politie de omgeving uitkamt. ,,Alleen vanochtend niet. Toen wilde hij er per se niet naartoe. Gek hè?’’