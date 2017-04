Stille tocht voor doodgestoken Wageninger

Drukte in steenfabriek tijdens Culturele Ronde Wageningen

23 april WAGENINGEN - Het liep zondagmiddag even storm in de voormalige steenfabriek De Bovenste Polder tijdens de Culturele Ronde in Wageningen. Door de hele stad lieten kunstenaars zaterdag en zondag geïnteresseerden op 38 plekken hun werk zien in hun eigen atelier.