Tinyfoods verkoopt insecten, goed voor mens én vis

Het bedrijf op de Wageningen Campus wil een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Dat kan door meer insecten te gebruiken als voedsel, voor zowel mens als dier. De productie van 1 kilo insecten kost tien tot elf keer minder energie dan een kilo rundvlees. Bovendien levert het veel minder broeikasgassen op.En het is gezond. Er zit veel eiwit, ijzer en vitamine B in.

Tinyfoods verkoopt geroosterde meelwormen en krekels. Die hebben allerlei verschillende smaken, zoals knoflook, barbecue of gewoon naturel. Het verkoopt ook krekelpoeder. Dat is makkelijk te verwerken in bijvoorbeeld brood, bitterballen of ijsjes. Binnenkort gaan we ook insectenrepen en sprinkhanen in de verkoop.