Tips leiden niet naar agressief viertal met hond

Oud-voetballer Wisgerhof geniet van nieuw en druk directeursleven

4 maart WAGENINGEN - Peter Wisgerhof is vooral bekend als oud-voetballer. Liever zou hij nu worden gezien als ondernemer. ,,Voetbal blijft het mooiste wat er is", erkent Wisgerhof. ,,Dat is bijna altijd mijn leven geweest. Nu heb ik een heel ander leven."