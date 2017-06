Toch nog waardig afscheid voor in Nederrijn verdronken Joe (16)

Duizendmaal dank

Jelisa van der Werf, initiatiefneemster van de inzameling, meldt nu dat het streefbedrag van 3000 euro een dag vóór de sluiting is behaald. 'Wow. Verbaasd en dankbaar dat het doel is gehaald', schrijft ze op de actiepagina. 'Ook namens Joe zijn moeder duizendmaal dank.'

Geliefd

Volgens Van der Werf en andere bekenden was Joe 'geliefd door velen'. Het was een jongen met een groot hart, schrijft een van hen in een reactie. 'Hij was juist goed op weg, wilde terug naar school. Zijn droom was om een hotelletje te runnen in Kenia.'