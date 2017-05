Torckpark dicht: 'Geen pretpark, maar een rustpunt'

De jongens denken dat er in de praktijk niet zo heel veel gaat veranderen. Dat hebben ze mis, verzekert Jan van Bijsteren, wijkagent voor de Wageningse binnenstad. ,,Nu de borden er staan, gaan we bezoekers van het park op de regels wijzen. We delen niet direct boetes uit, bonnen uitdelen is sowieso niet het doel van deze maatregel. Maar het moet 's avonds rustig zijn in het park. Daarom maken we rond 23.00 uur een rondje om mensen erop te wijzen dat ze moeten vertrekken.’’



Tot nu toe had de politie te weinig middelen om de rust te bewaken. Van Bijsteren: ,,Je mag geen overlast veroorzaken, maar overlast is een rekbaar begrip. Nu zijn de regels voor iedereen helder.’’