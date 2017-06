V1 stortte in 1945 neer bij Wageningen

Studenten maanden later naar complex Kortenoord

15 juni WAGENINGEN - De tijdelijke studentenhuisvesting op de kop van Kortenoord (hoek Nieuwe Kanaal/Kortenoord Allee) komt later dan verwacht. Studentenhuisvester Idealis wilde het complex, dat plaats moet bieden aan 300 studenten, in oktober of november in gebruik nemen. Dat wordt nu waarschijnlijk ergens in het voorjaar van 2018.