Verdachte snoeimoord belde zelf politie

Het slachtoffer, een 54-jarige Wageninger, werkzaam in het groenonderhoud, werd woensdagmiddag rond 15.00 uur levenloos en verminkt gevonden op een hondenuitlaatveldje bij de Gruttoweide in Wageningen.

Even daarvoor had de 21-jarige via 112 de politie ingeseind. De politie wil niet zeggen waarvan hij precies telefonisch melding deed. Agenten gingen naar de aangewezen plek en vonden de 54-jarige dood op het veldje. De 21-jarige werd even later een stuk verderop aangehouden aan de Mondriaanlaan bij de bussluis die leidt naar de campus van Wageningen Universiteit.

Schep

Getuigen die het slachtoffer hebben zien liggen, zeggen dat de man ernstig verminkt was, onder meer aan zijn gezicht. In de buurt van de dode man werd een schep gevonden. De politie doet geen mededelingen over de aard van de verwondingen.

Wageningen bevestigt dat beide mannen woensdagmiddag in de groenstrook aan het werk in opdracht van de gemeente. Een woordvoerder spreekt van een verschrikkelijk incident. De gemeente wacht het politieonderzoek af

Slachtofferhulp

Gisterochtend is er op de Wageningse gemeentewerf een bijeenkomst gehouden voor medewerkers van de buitendienst. Betrokkenen is slachtofferhulp aangeboden. Of verdachte en slachtoffer in dienst waren van de gemeente, wil Wageningen niet zeggen uit privacyoverwegingen.

Dinsdagavond houden politie en gemeente een informatiebijeenkomst waar vragen worden beantwoord van bewoners van de Gruttoweide.

Voorarrest