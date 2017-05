Vermiste zwemmer is weggelopen jongen uit jeugdinrichting Zetten

Wageningen denkt aan varianten op varianten voor bereikbaarheid

29 mei WAGENINGEN - De gemeenteraad in Wageningen moet op drie juli een besluit te nemen over hoe ze de bereikbaarheid van de stad wil verbeteren. Wat de uitkomst wordt, is nog niet te zeggen. Een ding lijkt wel zeker. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om dit te doen met een route over de Wageningen Campus gaat het in deze vorm niet halen.