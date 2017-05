Waarschuwing voor vergiftigd eten in Wageningse wijk

Buurtbewoners hebben inmiddels zelf ook al maatregelen genomen door het plaatsen van een borje met de tekst 'Danger. Kinderen honden Pas op!! Mensen leggen hier open pakjes gif neer'.



De politie heeft nog geen gif gevonden, maar meldt wel dat het 'de aandacht heeft' en adviseert huisdieren en kleine kinderen goed in de gaten te houden..



Onder het bericht op Facebook reageert een bewoonster wier gezonde kat onlangs plotseling overleed. Haar huisdier werd dood gevonden in de omgeving van de Wilslaan. Het is onduidelijk of de kat is overleden als gevolg van het eten van vergif.