Wageningen Campus krijgt 2 miljoen euro voor verdere ontwikkeling

Fietser belandt op voorruit auto na aanrijding op rotonde

11 maart WAGENINGEN - Bij een aanrijding op de rotonde in de Kennedyweg en de Rooseveltweg in Wageningen is zaterdagavond een fietser op de voorruit van een auto beland. De bestuurder van de personenauto wilde de rotonde oprijden en zag daarbij vermoedelijk de fietser over het hoofd.