Wageningen stuurt werkzoekenden vacature van coffeeshop

De 62-jarige Marlies van Maarseveen kreeg tot haar verbazing net als honderden andere Wageningers de vacature van coffeeshop Green Valley in Ede. ,,Nog nooit heb ik een vacature met zoveel verbazing gelezen’’, vertelt ze.

Dat de gemeente mensen stimuleert om bij een coffeeshop aan het werk te gaan, begrijpt Van Maarseveen niet. ,,Wanneer mijn kinderen werkloos zouden zijn, zou ik beslist niet willen dat ze dit aanbod krijgen. Daarnaast is dit geen functie voor iemand die niet stevig in zijn schoenen staat. En dat is vaak wel het geval bij mensen in de bijstand.’’

Vooroordelen

De eigenaar van Green Valley begrijpt de bezwaren van Van Maarseveen niet. ,,Mensen oordelen altijd snel het om een coffeeshop gaat. Zonder een stap binnen te hebben gezet’’, vertelt hij. ,,Dit is een chique zaak en in principe is het werk dat je hier doet niet anders dan in ieder ander café.’’

Dat de coffeeshopeigenaar via de gemeente nieuw personeel zoekt, heeft niets te maken met eventuele moeilijkheden die hij ervaart bij het vinden van medewerkers. ,,Mensen die werkloos thuis zitten, help ik graag weer aan een baan’’, legt hij uit. Daarom heeft hij contact gehouden met de gemeente Wageningen, toen zij hem een tijd geleden benaderde. ,,Wanneer ik een vacature heb, versturen zij die naar de werkzoekenden.’’

Illegaal

Maar is het niet gek dat een gemeente banen aanbiedt voor een sector waarvan de achterdeur nog altijd illegaal is? Wageningen vindt van niet. ,,We hechten waarde aan alle ondernemers die banen beschikbaar stellen’’, meldt een woordvoerder. ,,Ook hebben we een goede indruk van de coffeeshop in Ede.’’ Van andere werkzoekenden heeft de gemeente ook geen klachten gehad over de verspreiding van de vacature.