Wageningen UR doelwit van oplichters

,,Dit was een hele professionele vorm van oplichting’’, vertelt de woordvoerder van Wageningen UR. De oplichters gaven aan het schoonmaakbedrijf door dat de rekening voortaan naar een ander adres moest worden gemaild. ,,Het bedrijf stuurde vanaf dat moment de rekening naar het account van de boeven. Die veranderden vervolgens het rekeningnummer en stuurden de rekening door naar ons.’’

Aangifte

Volgens de woordvoerder duurde het enige tijd voor de fraude, die speelde in de jaren 2013 en 2014, werd ontdekt. ,,Het bedrijf meldde zich toen dat wij de rekeningen niet hadden betaald en toen bleek dus dat wij niet het echte schoonmaakbedrijf hadden betaald, maar het geld naar de rekening van de oplichters hadden overgemaakt.’’ Wageningen UR heeft vervolgens aangifte gedaan. Een deel van het geld is teruggevonden, maar een ander deel was naar het buitenland gesluisd.

Protocol

Als reactie op deze oplichtingszaak heeft Wageningen UR het protocol voor betalingen aangepast. ,,Als bij ons er nu een verzoek binnenkomt om contact te zoeken met een ander mailadres of te betalen op een andere rekening, dan zoeken we eerst uit of dat allemaal wel klopt.’’