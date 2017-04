Wageningen verrast door verhuizing asielzoekerscentrum

Man uit Beneden-Leeuwen (30) opgepakt voor mishandeling in Wageningen

8:58 BENEDEN-LEEUWEN/WAGENINGEN - Een 30-jarige man uit Beneden-Leeuwen is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt voor het mishandelen van een 30-jarige man uit Wageningen. Het slachtoffer sprak naar eigen zeggen een groep mensen aan die voor zijn woning nogal luidruchtig was.