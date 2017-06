Wageningen wil scherpere regels voor kamerverhuur studenten

Muziek in de oren

Verboden

Tot 2015 was het officieel verboden om studenten in huis te nemen. Om dat wettelijk toch mogelijk te maken, voerde Wageningen een vergunningverplichting in. Die was niet nodig als er een hospita maximaal twee studenten in huis nam. Dat werd ruim geïnterpreteerd. Als ouders een huis voor hun zoon of dochter kochten, werd die als hoofdhuurder annex hospita geteld. ,,Daar stoppen we nu mee. We zagen te veel misbruik. Een echte hospita of hospes mag nog steeds overigens." Een ander punt is het aantal studentenhuizen in een wijk. Dat was maximaal 15 procent. ,,Maar daar willen we 5 procent van maken, zodat mensen straks niet aan alle kanten ineens door studenten worden omringd." In alle gevallen dient een vergunning te worden aangevraagd, waarbij geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt.