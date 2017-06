Wageninger aan de wandel met scherpe brisantgranaat

Sectie voltooid: lichaam slachtoffer 'snoeimoord' vrijgegeven

10 juni WAGENINGEN - Justitie heeft het lichaam vrijgegeven van de 54-jarige Wageninger die woensdag om het leven is gebracht in een groenstrook nabij de Gruttoweide in zijn woonplaats. Dat betekent dat de sectie op het lichaam is voltooid.