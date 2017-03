Wageninger naar rechter om onderbetaalde krantenbezorgers

De oud-krantenbezorger wil betere arbeidsomstandigheden. Ongeveer vijf jaar geleden belandde Van der Ent in de wereld van het kranten bezorgen.

,,Ik deed twee wijken. Eerst 100 keer de Volkskrant en daarna 100 exemplaren van de Telegraaf en de Gelderlander’’, vertelt hij. De vroegere ontwikkelingswerker en vredesactivist keek met verbazing naar het wereldje. ,,Mensen staan midden in de nacht op om voor een karig loon hun ronde te maken.’’

5 euro per uur

Volgens Van der Ent lagen de verdiensten in die tijd rond de 5 euro per uur. ,,Toen ben ik er niet ingedoken. De kranten hadden het erg moeilijk en ik begaf me voor het eerst in de wereld van een groot bedrijf. Daarnaast was het niet zomaar een baantje voor de meeste bezorgers. Sommige mensen deden het al meer dan 30 jaar. En verzaakten nooit.’’

Loon als servicekosten

Na tweeënhalf jaar stopte Van der Ent met het bezorgen van kranten. Kort daarna kreeg hij een belastingaanslag, omdat De Persgroep een deel van het loon als servicekosten aanvoerde. ,,Omdat ik mijn penningen terug wilde, heb ik een bezwaarschrift ingediend. Toen ben ik me meer gaan verdiepen in het belastingrecht. En vervolgens in de rechten van de krantenbezorgers.’’

Verdiensten teruggelopen

Van der Ent kwam tot de conclusie dat de situatie voor veel van zijn oud-collega's niet beter was geworden. ,,De verdiensten zijn teruggelopen. Mensen zwoegen nu in weer en wind voor 3 tot 4 euro per uur. Bovendien zijn de wijken groter geworden.’’ De bezorgers van nu zijn volgens Van der Ent veelal 'zwarte mensen' en steeds vaker ook illegalen. ,,Die mensen hebben een papier ondertekend met de depothouder dat ze meestal niet snappen. Daarom kom ik nu voor ze op.’’

Quote Die mensen hebben een papier ondertekend met de depothouder dat ze meestal niet snappen. Daarom kom ik nu voor ze op. Gerrit van der Ent

Flyeren bij depot

Hij ging in een nacht naar een depot en deelde flyers uit, in het Nederlands, Frans en Engels. ,,Ik heb toen ook lang met de bezorgers gepraat. De kranten waren toevallig te laat. Ook daar krijgen ze niets voor overigens.’’ Een tiental bezorgers sloot zich vervolgens bij de rechtsgang van de Wageninger aan, nadat hij eerder alleen een kort geding tegen De Persgroep had aangespannen én verloren.

Nek uitsteken

Nu waagt hij een nieuwe poging. ,,Ik hoop op een rechter die zijn nek durft uit te steken.’’ De eisen die hij heeft zijn simpel: meer loon voor de bezorgers. ,,Het minimumloon in Nederland is 8,80 euro. Het moet dus flink hoger. Daarnaast wil ik dat ze een arbeidscontract krijgen.’’