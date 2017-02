Wageningers krijgen voor tweede keer boom op huis

FoodValley wordt agrarische proeftuin

22 februari WAGENINGEN/ EDE - De Regio FoodValley, die grotendeels samenvalt met de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland, moet een proeftuin worden voor innovatie in de agrarische sector in Nederland. Dat is de strekking van het Manifest van Salentein, dat woensdag wordt getekend.