Wageningse boom heeft eigen Twitter-account en tweet zelf

De twitterende populier is de eerste 'pratende' boom in Nederland. Hij maakt deel uit van een groeiend netwerk van twitterende bomen. In België zijn al een eik, een esdoorn en een beuk aan de praat. In Duitsland twittert een grove den. Binnenkort gaan een lariks in Zwitserland en grove dennen in Spanje meedoen. ,,De bomen twitteren echt zelf, zonder tussenkomst van een mens. Daarvoor is computerapparatuur bij de boom aangebracht’’, zegt de woordvoerder.