Wageningse studenten zeggen 'nee' tegen avondcolleges

„In september krijgen we weer duizenden nieuwe studenten”, zegt woordvoerder Simon Vink. ,,Zij moeten allemaal colleges en practica volgen. Om dat mogelijk te maken, hebben we een beperkt aantal opties. Avondcolleges horen daarbij. Ze zijn nog niet van tafel.”

Proef

Weinig animo

Uit de resultaten blijkt dat ongeveer driekwart van de studenten en tweederde van de docenten tegen de invoering van avondcolleges zijn, zo meldt universiteitsblad Resource. Beide groeperingen komen met name in de knel met hun sociale leven. Daarnaast ervaren ze extra stress van de lange werkdagen. Uit een eerder onderzoek van de Wageningse studentenvakbond bleek dat meer dan 90 procent van de studenten geen avondcolleges wil.

Ruimtegebrek

Volgens Vink is draagvlak voor de invoering van avondcolleges weliswaar belangrijk, maar het is volgens hem slechts één van de aspecten die een rol speelt. De universiteit kampt met ruimtegebrek en ziet in avondcolleges een goede manier om de capaciteit te verhogen. Studenten hebben al eerder aangegeven dat er ook in hun ogen nog veel winst is te halen uit efficiënter gebruik van de college- en practicumzalen.