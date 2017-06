Werken aan een wereld zonder stofwisselingsziekten

WAGENINGEN - Het is bijzonder hoe ouders van kinderen met een stofwisselingsziekte zich inzetten voor het onderzoek naar deze dodelijke aandoening. Ze weten al dat het geld dat ze binnenhalen, hun kinderen niet meer gaat redden. Toch zetten ze zich voor de volle 100 procent in om andere kinderen in de toekomst wel een perspectief te bieden.

,,Het onderzoek duurt zo lang’’, weet de Wageningse Petra de Gooyer. ,,Als er miljoenen euro's beschikbaar zouden zijn, zou het misschien wat sneller gaan. Maar die zijn er niet. Daarom moeten we accepteren dat het onze kinderen niet meer zal helpen. Immers, kinderen met een stofwisselingsziekte worden meestal niet ouder dan 18 jaar. Maar juist omdat we weten wat het is om kinderen met zo'n ziekte te hebben, doen we onze uiterste best om daar iets aan te doen. Zoiets gun je geen enkele ouder.’’

Ziekte van Tay Sachs

Petra en haar man Co de Gooyer ondervinden al meer dan 15 jaar hoe het is om te leven met een levensbedreigende stofwisselingsziekte. In 2001 werd bij hun dochter Linde (toen 5 jaar) de Ziekte van Tay Sachs geconstateerd, een zeer zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte. Twee weken later bleek dat zusje Jade dezelfde aandoening had. De levensverwachting voor iemand met deze ziekte is ongeveer 15 jaar.

Zingen

Linde overleed twee jaar geleden op 19-jarige leeftijd. ,,Het is wel een ding dat Jade nu ook 19 jaar is. Aan de andere kant kan ze wel veel meer dan Linde op die leeftijd. Die zat alleen in een stoel en we hadden eigenlijk alleen lichamelijk contact. Jade kan bijvoorbeeld nog een beetje zingen, al is ze niet zo goed te verstaan.’’ Dat Jade het beter doet, heeft wellicht te maken met de beenmergtransplantatie die ze onderging toen de ziekte zich bij haar openbaarde. ,,Maar die behandeling geven ze nu niet meer.’’

Dag en nacht hulp

Linde heeft tot het einde toe in de speciaal voor de zusjes gebouwde woning in Wageningen Hoog gewoond. Jade woont er ook nog steeds. Alleen voor haar dagbesteding gaat ze het huis uit. ,,Ze heeft dag en nacht hulp nodig, wat behoorlijk zwaar is. Maar ik heb geen keus’’, bekent Petra. Zij heeft ook nog de zorg voor een derde dochter, Eva (14), die de ziekte gelukkig niet heeft. ,,We hebben hier nooit om gevraagd, maar het zijn wel onze kinderen. Daar gaan we voor, al is het anders dan bij de meeste andere ouders.’’

Fietsestafette

Petra en Co de Gooyer zetten zich dan ook met alle energie in voor het inzamelen van geld voor de bestrijding van stofwisselingsziekten. Zo zijn ze voor het vijfde jaar betrokken bij de Stofwisseltour. De deelnemers hieraan fietsen op 16, 17 en 18 juni in estafetteverband een route langs academische ziekenhuizen. ,,Alle teams proberen met allerlei acties zoveel mogelijk geld binnen te slepen. Zo organiseren ze benefieten, fietstochten, veilingen of een loterij.’’ Er doet ook een team Linde en Jade mee.

Genieten

De Stofwisseltour houdt op zaterdag 17 juni voor de vijfde keer een tussenstop in Wageningen Hoog. Co en Petra de Gooyer verwelkomen die dag ongeveer 170 fietsers met een stevige lunch. ,,Ik vind het altijd heel leuk als iedereen er weer is. Daar geniet ik echt van. Dan ben ik blij dat we het met zijn allen toch maar weer doen. En ik hoop altijd dat de fietsers dan weer zeggen dat ze het heel goed hebben gehad in Wageningen.’’ Als de fietsers weer op pad gaan, fietst Jade op haar driewielfiets een stukje mee.

Kijk voor meer informatie op stofwisselkracht.nl, stofwisseltour.nl of facebook.com/Stofwisselkracht.