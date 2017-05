Appelactie voor gedupeerd fruitbedrijf uit Boven-Leeuwen

Boete voor doorrijder van aanrijding in Kerkdriel

4 mei AFFERDEN/ KERKDRIEL - Een 46-jarige man uit Afferden is door de rechter in Arnhem veroordeeld tot een boete van 500 euro voor het doorrijden na een aanrijding met twee auto’s aan de Kromsteeg in Kerkdriel. De man was niet bij zijn zaak aanwezig.