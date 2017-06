Auto knalt tegen woning en vliegt in brand in Boven-Leeuwen

Woonboot onbewoonbaar na felle brand

2 juni BENEDEN-LEEUWEN - In een woonboot die lag aangemeerd aan de Strangkade in Beneden-Leeuwen heeft een felle brand gewoed in de nacht van donderdag op vrijdag. Als gevolg van de vlammen is de boot voorlopig onbewoonbaar, zo verklaarde de brandweer na het blussen.