Carnavalsprins huldigt oudste en jongste inwoner van Dreumel

Fietsster gewond na botsing met vrachtwagentje in Beneden-Leeuwen

27 februari BENEDEN-LEEUWEN - Een fietsster is maandag tegen het middaguur gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagentje op de kruising van de Waterstraat met de Trambaan in Beneden-Leeuwen. Een traumahelikopter is uitgerukt. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.