De allerslechtste voetballer bakt nu friet in Beneden-Leeuwen

De parallel naar zijn tijd bij NAC in Breda als profvoetballer is snel getrokken. ,,Ik ging er vaak hard in, slidings, tackles, en ik bleef rennen. Ik was de werker, anderen zorgden voor de creativiteit.’’ De supporters vonden hem prachtig en dat was wederzijds. ,,Het was chemie tussen ons. Daardoor heb ik altijd nog aandacht gekregen, met name van de harde kern.’’ Als het wat minder gaat met NAC, zoals nu het geval is, wordt de roep om iemand als Den Haan groter. Dat merkt hij wel. Hij begon bij NAC in 1988. De hoofdsponsor van de amateurclub waar hij speelde, SWV in Gorinchem, werd ook de hoofdsponsor van NAC. ,,Ik ben eens met die mensen gaan praten.’’