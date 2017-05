Dieven houden aanhangwagen vast vanuit achterklep auto

Lichten

Het uitkammen van de omgeving leverde alleen de aanhanger op. Die lag in een droge sloot en is waarschijnlijk losgelaten toen de politie keerde.

Puin

De eigenaar van de aanhanger was verbaasd. Volgens hem is de aanhangwagen uit zijn tuin gestolen. Daarvoor is hij vermoedelijk over een hek getild. Volgens de man zat er ongeveer 150 kilo aan puin in de aanhanger.