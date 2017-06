Kledingbende plaatst illegaal containers

Uit de examenbanken: ‘Vooral de mensen om ons heen zijn zenuwachtig’

11:42 NIJMEGEN - Een tijd van reizen, feesten en bijbeunen zit erop voor de eindexamenkandidaten. Althans voor een dagje. Deze woensdag is het zweten voor 213.168 scholieren. Want gaat de vlag uit of toch weer de boeken in voor een herexamen? De Gelderlander-vloggers Chelsea, Floortje, Franka, Tyra, Vince en Bibi leven allemaal op een andere manier toe naar het verlossende telefoontje.