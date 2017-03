Molshoop voor woning van 'mol' Jochem van Gelder

Golden Earring op Pleinpop in Alphen, verlanglijstje compleet

6 maart ALPHEN - De Haagse rockgroep Golden Earring komt eindelijk naar het driedaagse Pleinpop in Alphen. ,,Ineens kregen we groen licht. Dat was wel een yes-momentje’’, vertelt Willie Appeldoorn, voorzitter van het festival.