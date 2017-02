Peuters en kleuters in hetzelfde lokaal in Altforst

Brainstorm ondernemers in Altforst

13 februari ALTFORST - Ondernemend Maas en Waal houdt volgende week maandag een bijeenkomst in Yasemin in Altforst (voormalige Kikvorsch) over de profilering van Maas en Waal. Ondernemers uit de gemeenten Wijchen, Druten en West Maas en Waal gaan daar samen ideeën uitwerken over de vrijetijdsecnomie.