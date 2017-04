Politie over vernielde fruitbomen: Wie doet nou zoiets en waarom?

Anoniem

De politie heeft eind april nog altijd geen idee wie dit op zijn geweten heeft. Mensen die tips hebben, kunnen die kwijt via het politienummer 0900-8844. 'Ook anoniem kan dat gemeld worden via 0800-7000', aldus de West Maas en Waalse politie.

Van Aanholt: ,,Het ergste is dat we nog altijd geen idee hebben wie dit, en waarom dan, gedaan heeft. In een nacht is je levenswerk kapotgemaakt. Dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Het voelt alsof iemand overleden is.’’